“Este Congreso unicameral gasta diez veces más que el bicameral de 1990”

El expresidente del Tribunal Constitucional hace un análisis de las reformas planteadas para el referéndum del 9 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina. Plantea un Congreso bicameral y que podría funcionar con el mismo presupuesto destinado al actual.

Cuando el presidente lanzó el referéndum, instó a la población a decirle no a la cuarta pregunta, referida a la bicameralidad. Se señala que el Congreso le ha metido “contrabando” a la propuesta original.

Según la propuesta original, el presidente de la República planteó dos cámaras compuestas por 100 diputados y 30 senadores, prácticamente dividiendo el actual Congreso. Lo que se ha aprobado en el Congreso es una cámara de diputados de 130 y 50 senadores. Pese a que no era la propuesta original, el mandatario estaba de acuerdo con ello.

¿Entonces?

Surgió un problema relacionado a la modificación del artículo 134, que concierne a la cuestión de confianza y los efectos que pueda tener respecto a la disolución de la Cámara de Diputados, y no de este Congreso.

¿Qué señala este artículo?

Que la cuestión de confianza la puede plantear solo el presidente del Consejo de Ministros, con acuerdo del consejo y relacionada a políticas de gobierno y no a iniciativas legislativas. Además, solo en esta situación, si es que se producen dos retiros de confianza, podría dar lugar a la disolución de la Cámara de Diputados. Adicionalmente, se establece que en una crisis total de gabinete, el nuevo consejo no puede estar conformado por los ministros que integraron el gabinete censurado. Esta disposición, la ha considerado el presidente y le doy la razón, como una desnaturalización de la propuesta original. Lo más grave es que esta disposición altera un mecanismo de equilibrio de poderes útil en cualquier democracia.

¿El Congreso busca fortalecerse frente al Ejecutivo?

Exactamente, recortando la cuestión de confianza, que es una herramienta que le da la Constitución al Ejecutivo, en cierta forma, para contrarrestar los efectos de otra herramienta que la Constitución también le da al Parlamento, que es la censura (...) En realidad esta alteración desnaturaliza la cuestión de confianza, la limita, y eso no es correcto porque se está modificando un principio rector del sistema democrático, que es el equilibrio de poderes. El Ejecutivo queda debilitado, no podría hacer uso de la cuestión de confianza, o lo haría de manera muy limitada.

Actualmente sí lo puede plantear.

Con la Constitución actualmente vigente, sí lo puede hacer. Además, la pretendida modificación de la actual Constitución, vía modificación del artículo 86 del reglamento, ya ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). El cuestionamiento que hace el presidente respecto a la alteración de la cuestión de confianza no tiene base en un interés personal para su gobierno. Esto no le va a afectar, pues se aplicará recién en 2021.

¿Es necesario que el Perú retorne a un Congreso con dos cámaras?

Los errores legislativos se pueden cuantificar en términos monetarios, no solamente por las horas hombre que se utilizan para discutir leyes erróneas; incluso, se podría cuantificar cuánto le cuesta al Perú poner en funcionamiento el aparato de control constitucional en el mismo TC. También los efectos nocivos de una ley errónea, como es el caso de la que prohibía publicidad estatal en medios privados. Los errores legislativos se tienen que minimizar. Nadie dice que en el Congreso bicameral no se cometan, pueda que sí; pero la posibilidad de incurrir en ellos se reduce porque habría dos cámaras. La Constitución establece el doble debate para aprobar una ley, pero a veces, cuando hay una mayoría, se exonera ese requisito.

Pero la gente no quiere un congresista más.

Claro, hay un criterio de decir, no quiero un cuarto de congresista más. La cosa no va por ahí. Dos cámaras piensan mejor que una sola. El sistema bicameral puede funcionar muy bien con el actual presupuesto de este Legislativo, teniendo en cuenta que su personal es excesivo.

Eso teme la población, si con 130 congresistas tenemos un gasto millonario, ¿que será con 180?

¿Sabe cuánto ganaba un diputado y un senador hasta el año 92? El equivalente a mil dólares, que eran 1200 soles. Se lo digo yo, que percibía ese salario cuando fui diputado por Arequipa.

En todo caso, tendría que reajustarse los salarios.

Es una alternativa pero creo que hay personal en exceso. Hay muchos asesores por congresistas. Si se va a pensar solo en el tema del gasto, no es lo correcto. Hay un dicho: “lo barato sale caro”, y este Parlamento no es tan barato. Gasta 10 veces más de lo que gastó el último congreso bicameral del Perú.

¿Bajo qué lógica se ha ampliado el número de congresistas?

Para mantener la actual representación que, además, es la más pobre. Bolivia, con menos de 10 millones de habitantes, tiene 130 diputados y 36 senadores.

¿Pero su congreso gasta tanto como el nuestro?

El sueldo de un congresista está alrededor de los 4 mil dólares, pero el tema no es ese. Sobre las remuneraciones se puede hacer varios ajustes, pero es importante establecer un equilibrio para la representación. Hay sectores de la población que no se sienten representados (...) considero que esta reforma relacionada a la bicameralidad ha debido pensar en un sistema de representación de jurisdicciones más pequeñas, provinciales, como ha existido antes, para que cada provincia tenga un representante en el Parlamento. Los senadores deben ser uno o dos por cada región para que tengan una visión mucho más amplia de la que tenga un diputado (...)

¿Qué garantiza que los siguientes senadores y diputados vayan a ser representativos o mejores?

Ese es otro tema de fondo. El Parlamento no es más que el reflejo de la sociedad y si esta no ha sido atendida desde hace muchos años en educación, vamos a seguir teniendo un parlamento deficiente.

Hay sectores que piden que los representantes estén bien capacitados.

No, están totalmente equivocados. En una democracia deben estar representados todos. Lo que ocurre es que, lamentablemente, quienes no han sido debidamente atendidos con un sistema educativo que garantice un buen nivel, llegan al parlamento siendo casi analfabetos. Todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. No se puede poner requisito que para ser diputado se necesita ser doctor, eso no garantiza absolutamente nada.

Por presión del presidente al Congreso para debatir las reformas, ¿no hubo la adecuada discusión?

Así es. Ocurre que el parlamento se encontró en una circunstancia precaria, de casi incumplimiento, porque se ocupó más de la confrontación. Cuando el presidente les plantea una cuestión de fondo, se ven acorralados. Frente a la fijación de un plazo inexorable, tuvieron que tratar de sacar lo mejor que se pudo y con todos estos defectos, una reforma que ahora no es la mejor.

¿Es defectuosa solo por la cuarta pregunta o también por lo demás?

No, el tema de la no reelección es un tema que se ha debido debatir más. Yo no estoy de acuerdo con ella. La no reelección congresal es distinta a la no reelección de presidente, gobernadores y alcaldes por una razón sencilla: estas autoridades manejan presupuesto público, son titulares del pliego; los parlamentarios no, no tienen iniciativa de gasto (...). Casi un 20% de parlamentarios es reelecto, que es la cuota más o menos necesaria para mantener cierta traslación de la experiencia, quizás podría limitarse a una sola reelección para evitar continuidad futura. Hay otra razón de fondo, cuando se prohíbe la reelección no se está restringiendo el derecho a ser elegido, sino el derecho a elegir. Más bien eliminaría la revocatoria porque es un mecanismo que está perturbando el accionar de una autoridad elegida. Se ha convertido en un instrumento de venganza y quien paga ese costo es el ciudadano, porque una revocatoria tiene un costo (...). (Vea versión completa de entrevista en larepublica.pe/Sur)