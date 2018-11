Tumblr se metió en aprietos

Elvis Vizcarra - Director creativo Goma de mascar

Creada en 2007, la red social Tumblr podría estar viviendo hoy uno de sus momentos más delicados: desde el pasado 16 de noviembre, su aplicación ha sido retirada de la App Store (tienda de productos Apple) por acusaciones de nada más y nada menos que presentar pornografía infantil.

La plataforma de microblogueo (que permite publicar textos, imágenes, videos, enlaces, citas y audio), emitió un comunicado ese mismo día donde afirmaban que eliminaron el contenido inapropiado apenas lo detectaron.

“Cada imagen cargada en Tumblr se escanea en una base de datos de la industria de material conocido de abuso sexual infantil, y las imágenes que se detectan nunca llegan a la plataforma. Una auditoría de rutina descubrió contenido en nuestra plataforma que aún no se había incluido en la base de datos”, explicaron.

A pesar de que esta red social es una de las más libres y transgresoras en cuanto a publicación de contenidos en la actualidad (se puede hallar pornografía, apología a la anorexia, autolesiones, drogas, alcohol, armas, violencia, etc), nada justificaba la aparición del contenido ilegal.

Sobre Tumblr se puede debatir mucho, desde que cuenta con la fama de ser la plataforma más “expresiva” del mundo tras su compra por parte de Yahoo!, en 2013, por 1.1 millones de dólares. Además, se le considera como “la mayor fuente de memes, videos y gifs que circulan por el resto de redes sociales”.

Un punto aparte es su contenido NSFW (“Not safe/suitable for work”, que significa “no seguro/apropiado para ver en el trabajo”). The New York Times reveló en junio del 2012, por ejemplo, que hasta el 4% por ciento del tráfico de Tumblr era pornografía, sin embargo, las cifras actuales se desconocen. No obstante, estos dashboards NSFW pueden ser desactivados mediante la opción “Modo Seguro” de la misma red social.

Lo cierto es que, pese a todo ello, hasta el momento no se ha restaurado la app en la tienda del sistema iOS, para malestar de sus más de 550 millones de usuarios activos a nivel mundial. “Seguimos trabajando para restaurar nuestra aplicación a la tienda de aplicaciones de iOS”, fue su último mensaje publicado el pasado lunes 19. Veremos qué sucede.