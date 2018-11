Jóvenes fueron víctimas de pepeo y les robaron hasta la ropa interior

Dos primos y su amigo fueron víctimas de “pepeo” en la vivienda que alquilan, ubicada en el distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa. Al parecer, el robo fue perpetrado por unos amigos lejanos que invitaron.

Las víctimas identificadas como Alejandro F. C. (23), su primo Gian Carlo C. C. (21) y su amigo Jhonatan M. A. (20) contaron a la Policía que se encontraban libando licor en su vivienda e invitaron a dos amigos lejanos. Minutos después, los invitados llegaron, pero acompañados de una mujer.

El compartir iba bien hasta que los dos primos y su amigo se quedaron dormidos. Al parecer, fueron dopados y despertaron a la media noche. Tras recuperar el conocimiento notaron que sus artefactos, celulares, dinero y hasta la ropa interior que se encontraba en su ropero fueron sustraídos.

Los jóvenes llegaron a la comisaría Alto Selva Alegre y presentaron la denuncia. Los afectados contaron que no tienen ni celulares para avisar de lo ocurrido a sus familiares que viven en otra región. Según su declaración, el nombre de estas personas correspondería a Howar Medina y Jorhe Mendoza. El caso se encuentra en investigación.