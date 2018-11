Piura: denuncian matanza de perros en zona alta de Talara

Vecinos de la zona de Nueva Talara, en Piura, denunciaron la matanza de al menos 7 perros por parte de sujetos de mal vivir con la finalidad de poder realizar con toda facilidad sus actos ilícitos en horas de la noche y madrugada en la zona.

Los mortificados vecinos del sector de Nueva Talara, dieron a conocer que sujetos que viven al marguen de la ley y vienen cometiendo una serie acciones ilícitas, envenenaron en horas de la madrugada a 7 canes que alimentaban a diario y cuidaban sus viviendas de los ladrones.

Tras estos hechos se ha solicitado mayor presencial policial y de serenazgo en la zona a fin de que no ser víctimas de asaltos. Además de que las autoridades tomen cartas en el asunto ante tal acción y se sancione a los responsables.

Otro grupo de vecinos del mismo lugar, declaró que la muerte de los canes no ha sido por obra de los maleantes, sino de una mujer que vive en el sector que les ha echado veneno en la comida, debido a que los ladridos de los mismos no la dejaban molestar y atacaban a personas que transitaban por la zona, no justificaron la manera como se ha dado este hecho.

“Haya sido por manos de delincuentes para que puedan seguir cometiendo sus asaltos o por parte de una vecina que al parecer le molestaba el ruido de los canes, el medio no justifica la cruel muerte de estos seres que muchas veces dan muestra de fidelidad y traen alegría a nuestras vidas. Esperemos se ubique y castigue a los responsables de este ruin hecho, al igual que esperamos que las autoridades policiales y de serenazgo redoblen la seguridad en esta zona” señaló Briggit Purizaca Siancas