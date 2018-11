Puno: Dejan perro muerto y arreglo floral en casa de decano de Colegio de Abogados [FOTOS y VIDEO]

Puno. Un perro muerto y un arreglo floral amanecieron este jueves en la puerta de la vivienda del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Puno (ICAP), Luis Delgado Medina, ubicada en la novena cuadra del jirón Deustua de la ciudad.

Desde el frontis del inmueble además se visualiza, hasta el momento, la puerta pintarrajeada con spray color negro con la palabra “asesino”, y la figura de una calavera.

Una de sus hermanas fue la que se percató del animal muerto, cerca de las 05:00 horas de este jueves, cuando salió a limpiar la entrada de su casa, ubicada frente al inmueble del decano.

Luis Delgado, no culpó a alguien en particular, pero recordó que no es casual este tipo de amedrentamientos luego que fue uno de los que denunció al exdecano de Puno, Dante Sánchez Mamani, quien pretendió regresar al Colegio de Abogados, pese a que había renunciado al puesto.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble para realizar la verificación e iniciar con la investigación. Debido al ingrato momento por el que tuvo que pasar, Luis Delgado recibió el apoyo de sus colegas.