Denuncian que policía habría “sembrado” marihuana a joven en Piura [VIDEO]

El presunto mal accionar de un agente policial –como se autodenomina el protagonista– ha causado indignación entre los cibernautas piuranos, quienes advirtieron, a través de un video publicado en el portal El Paisano Noticias – Piura, el preciso instante en que el oficial habría sacado un cigarro de marihuana de uno de sus bolsillos para atribuírselo a un joven skater, en el Parque Infantil de dicha localidad.

Tal como indican los usuarios, el malicioso accionar inicia en el segundo n.° 6 (00:06) del video, instante en que el policía hurga entre su chaleco oficial y extrae presuntamente el estupefaciente, y termina en el segundo n.° 20 (00:20) cuando le recrimina al muchacho la presencia del cigarro, al mismo que le denomina “porro”.

De inmediato, el intervenido exteriorizó un sentimiento de asombro y desesperación debido a la ilegal mercancía que le era imputada, por ello, en todo momento negó que sea de su posesión.

“Eso no es mío. ¿A qué hora me lo ha encontrado ese “porro”? Yo no he estado con eso. ¿Por qué me lo da a mí si eso no es mío?”, vociferaba el joven a la vez que encaraba a la autoridad.

En Facebook, los comentarios no tardaron en señalar la prepotencia del agente al momento de la intervención. Unos dijeron que era ilegal que haya tomado sus pertenencias de esa manera, mientras que otros afirmaban que en el material audiovisual se observa claramente la mala intención de la autoridad.

Lo cierto es que se ha generado suspicacia en torno a este hecho que tendrá que ser materia de investigación.