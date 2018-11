Ancash: sujeto propina brutal golpiza a madre de sus hijos y le fractura mandíbula [VIDEO]

Un nuevo caso de violencia de género se ha registrado en nuestro país. Felipe Canaval Salinas es el nombre del agresor que le propinó una brutal golpiza a la madre de sus dos hijos. El sujeto incluso le provocó una fractura en la mandíbula.

El incidente tuvo lugar en el restaurante de la hermana de la víctima, el cual queda ubicado en Casma, Nuevo Chimbote, en el departamento de Ancash.

Esta no sería la primera vez que el hombre actúa de manera violenta con la víctima. Según la hermana de esta, Canaval Salinas no la dejaba tranquila. Siempre la esperaba afuera del restaurante, ‘‘ni siquiera la dejaba respirar’’, indicó ella para ATV.

El hombre primero la noqueó y una vez que estaba en el suelo la empezó a golpear aun más. Él no aceptaba el hecho de que la mujer no quería retomar la relación que habían tenido.

La víctima terminó con la mandíbula fracturada. ‘‘Él siempre lo hace por celos, porque yo no quiero regresar con él. Por eso cada vez me pega ese hombre, me insulta, me humilla, me amenaza también’’, indicó la mujer. Ella señala que esta vez la intención del padre de sus hijos era el de terminar con su vida.

Felipe Canaval Salinas fue capturado poco después de la brutal golpiza. Él intentó justificar el ataque aduciendo que la madre de los niños los exponía en locales públicos.

El Módulo de Justicia de Casma dictó ocho meses de prisión preventiva contra el agresor. Sin embargo, la Fiscalía no consignó el delito de intento de feminicidio, cuya pena puede llegar a ser de hasta 15 años de prisión, sino por el delito contra cuerpo, vida y salud, bajo la modalidad de lesiones graves.

Por otro lado, a pesar de que la víctima requería de una intervención quirúrgica debido a la gravedad de los golpes, el Hospital de Nuevo Chimbote la envió a su casa porque no contaba con los especialistas necesarios. Ellos le dijeron que regrese dentro de una semana.