Hombre debe S/ 12 mil al banco a pesar de que tarjeta estaba anulada [VIDEO]

Un hombre ha denunciado que el banco Interbank le está cobrando 12 mil soles por gastos que se realizaron con una tarjeta de crédito que se encontraba anulada en ese momento.

Antonio Caballero contó para América que todo comenzó el 10 de mayo de este año. Él recibió una llamada de la entidad bancaria en cuestión para ofrecerle cambiar su tarjeta de oro por una platinum. Para poder concretar el trámite, él debía cancelar la primera tarjeta, algo que aceptó.

Antes de terminar la llamada, la persona que lo había contactado le informó que el día siguiente se le enviaría un paquete para que se le pueda entregar los documentos en físico, él los firme y también entregue la tarjeta visa oro que había sido anulada. Todo esto debía ser devuelto al banco por el mensajero que iría a su casa.

Sin embargo, Caballero no pudo acercarse a Interbank para recoger la nueva tarjeta de crédito, pues tuvo problemas de tiempo. No obstante, él continuó cumpliendo con los pagos que debía realizar por una deuda previa que tenía. Él solo utilizaba su DNI cada mes.

La sorpresa fue cuando debía cancelar la última cuota, que era de 400 soles, y se enteró que debía más de 12 mil soles. ‘‘A mí no se me ha perdido o robado, a mí en el banco, Interbank, me la han anulado’’, señaló el hombre

Asimismo, indicó que las compras fueron realizadas el 30 y 31 de mayo, mientras que la tarjeta había sido anulada el 10 de mayo. Los consumos fueron hechos en solo dos días. Además, la firma que aparece en los vouchers de los gastos realizados no es suya.

La entidad bancaria le ha comunicado que él debe acercarse a las tiendas en donde se habrían hecho estos consumos y reclamarles a ellos. Sin embargo, cuando intentó hacerlo, la tienda le dijo que eso es algo que debe hacer la Policía.

Interbank manifestó que no se pronunciarían sobre este caso, pues ya viene siendo investigado por INDECOPI.