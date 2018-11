Entre lágrimas, una anciana de 70 años ruega acceder a Pensión 65

En muchas ocasiones, por malos manejos y/o desatenciones, ciudadanos en condiciones precarias son excluidas de ser beneficiarias de los programas sociales implantadas por el Estado, mientras otras que no califican del todo gozan de estos beneficios. Es el caso de una humilde agricultora piurana de 70 años.

Se trata de Segunda Domínguez Carmen, quien, en medio de lágrimas y total abandono, pidió al burgomaestre de la comuna delegada de Locuto delegar su caso a la Municipalidad Distrital de Tambogrande para poder acceder al programa Pensión 65.

Según se conoció, en base a lo enunciado por el gobernador de la jurisdicción, Juan Castillo, la mujer ha solicitado ser beneficiaria en diversas ocasiones a lo largo de dos años consecutivos, sin embargo, pese a su evidente precariedad y cumplir con los requisitos explicitados en el programa, hasta el momento no ha sido electa para recibir su pensión de subisidio.

La mujer de campo indicó que hasta el momento no han analizado su nivel de vida para que pueda ser empadronada y evaluada para recibir el apoyo de Pensión 65. “Miren mi casa, miren mi cama, no tengo para mis medicinas. Ojalá las autoridades de mi localidad se apiaden y me den una solución”, explicó Segunda Domínguez.