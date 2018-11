Metropolitano: pasaje seguirá en S/2.50 por unos meses más

El plazo de los 10 días que le dio el Poder Judicial a la Municipalidad de Lima para que solicitara un arbitraje por el alza del pasaje del Metropolitano vencía este domingo 25 de noviembre. Sin embargo, ayer Protransporte cumplió con dicho requerimiento a través del expediente N°1975-375-18 de fecha 20 de noviembre.

De no haberlo hecho la tarifa de este sistema de transporte hubiera vuelto a S/2.85, dejándose así sin efecto la medida cautelar que dictó el Noveno Juzgado Comercial a favor de la suspensión del alza.

Esta solicitud de arbitraje generará que por el momento el pasaje se mantendrá en S/2.50 en la ruta troncal y S/0.50 en las rutas alimentadoras hasta que el Tribunal Arbitral solucione la controversia por el alza del pasaje.

Según Raúl Fernández, asesor jurídico de Protransporte, el Tribunal Arbitral resolverá dicha controversia en un plazo "no menor a 180 días (6 meses) ni mayor a un año".

ARBITRAJE VA A LA PUCP

La petición de Protransporte fue ingresada ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y requiere que cualquier aumento de tarifa no dispuesto en el anexo 6 del contrato de concesión constituye una vulneración al mismo y que resulta ineficaz.

La justificación de los operadores para subir el pasaje se basó en los sobrecostos de la operación del sistema que aumentaron en los últimos cuatro años (salario, precio del GNV, herramientas, maquinarias, neumáticos).

Sin embargo, Fernández recalcó que estos sobrecostos no son motivo para que se incremente la tarifa. Según explicó, "se requiere una actualización de la fórmula económica y una adenda al contrato de concesión, así como la revisión y aprobación del Ministerio de Economía".

Aparte de esta polémica, hay otro asunto que el Poder Judicial deberá resolver en cuanto a una demanda que la municipalidad ha realizado en contra de los operadores.

TIENEN OTRA DEMANDA

La comuna de Lima ha pedido al Poder Judicial que se declare nulo un convenio firmado por la exalcaldesa Susana Villarán en el 2012, en el que se aceptó pagar millonarias compensaciones a los operadores del Metropolitano debido a las pérdidas que les generaba la operación, ya que la ruta a Carabayllo no se concretaba.

El pedido es que dichas empresas paguen S/ 1.017 millones de compensación debido al "enriquecimiento indebido" derivado de la celebración de dicho convenio.

La demanda también busca que los concesionarios restituyan al municipio un monto superior a 70 millones pagado por la anterior administración edil, ya que realizó este desembolso pese a que las empresas no cumplieron con fijar la fecha de inicio de la concesión del Metropolitano, pues operan desde hace 8 años en etapa de "preoperación".

CASTAÑEDA RESPONSABLE

Cabe recordar que en julio del 2010, la gestión de Luis Castañeda suscribió una nueva adenda del contrato en la que se especificó que el plazo de concesión (12 años) empezaría a contarse una vez que se entregara el 100% de la ruta troncal del Metropolitano hasta el terminal Chimpu Ocllo.

En diálogo con este diario José Luis Díaz León, representante de Lima Bus Internacional, consideró que no se ha dado inicio de la concesión porque Lima no ha entregado esta ampliación. "La demanda no tiene ni pies ni cabeza". ❧