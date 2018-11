Trujillo, cuando la contaminación perjudica al turismo

¡Alerta! Mientras los peruanos se preocupan en las compras navideñas, el tema de la contaminación queda relegado. Por ello especialistas en salud dieron algunas recomendaciones para enfrentar esta problemática en el distrito de Trujillo, en La Libertad.



En el distrito de Trujillo se recolectan 330 toneladas de basura cada 24 horas y la cifra se duplica durante las fiestas por fin de año y la temporada de verano, donde centenares de turistas de diferentes partes del Perú y del mundo llegan hasta esa parte del país para disfrutar de las playas.



Ante esa situación, especialistas en salud indican que es importante que Trujillo cuente con un sistema de recolección de basura diaria, ya que no solo es fundamental para vivir en un ambiente saludable y evitar enfermedades en la población, con un distrito limpio también protegemos la imagen de nuestra ciudad que está en el ojo de muchos turistas que nos visitan para las fiestas de fin de año y en los meses de vacaciones que son enero y febrero.



Con solo 2 o 3 días sin recolección de basura, expertos en saneamiento señalan que Trujillo se puede convertir en un foco infeccioso, sobre todo en esta temporada donde la descomposición de los residuos se acelera por el calor, debido a las altas temperaturas. Por lo cual, es importante resaltar la prioridad del recojo de basura diario, ya que la generación de residuos no se detiene, producto de las actividades y dinámica que tiene toda la población del distrito, mucho más aún con la cantidad de turistas que nos visitan en esta temporada.



Durante las fiestas navideñas y el verano, el incremento de basura puede crecer hasta en un 75%, debido al consumo incontrolado y la cantidad de envases y papeles que se generan.



Actualmente, el sistema de recojo de basura en el distrito de Trujillo se realiza con más de 100 operadores de limpieza y 13 camiones recolectores que circulan diariamente en todas las calles del distrito para realizar el trabajo de recolección de residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, debemos ser realistas y descartar la idea que un grupo de personas, sin el equipo adecuado, sin camiones recolectores, puedan cumplir la misión de recoger las 330 toneladas de basura diarias que genera solo el distrito de Trujillo.



La contaminación afecta el turismo



Un lugar sucio, se convierte en un ambiente desagradable, por lo cual Trujillo, al no contar con un sistema de recolección de basura adecuado, se afectaría notablemente en la cantidad de turistas que visitan la ciudad de la eterna primavera en búsqueda de sol y playas, perjudicando el ingreso económico que muchos comerciantes esperan en estos meses de vacaciones.



Según el Consorcio Trujillo Limpio que es una filial de Veolia Perú, encargados de realizar el trabajo de recolección de residuos sólidos urbanos del distrito, las zonas donde se acumulan mayor cantidad de basura es alrededor de los mercados, por el alto tránsito de comercio.



Los desperdicios en el distrito de Trujillo se acumulan en vías, parques, bermas centrales y otros espacios públicos, lo que ha sumado en seis meses (desde abril a octubre del 2018) un total de 62 mil 396 toneladas.