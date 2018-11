Contraloría dice que hay conflicto de intereses en Beneficencia de Arequipa

Roberth Orihuela Q.

El proceso de selección interno para la contratación de personal en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa (SBPA), bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728, tiene serios problemas según la Contraloría General de La República. Está envuelto en un conflicto de intereses, debido a que los miembros del jurado evalúan a sus propios jefes.

El informe de la Contraloría se centra en el proceso de selección interna que inició la Beneficencia en setiembre de este año. Este no es más que la adecuación que deben hacer varias instituciones estatales al Decreto Legislativo N° 1411. Esta norma indica, en resumen, que las instituciones ya no pueden tener más personal en modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) o bajo Servicios No Personales (SNP).

Luego de adecuar sus documentos de gestión, las instituciones deben hacer un proceso de selección interna a gran mayoría de su personal para que pasen a la modalidad 728. Esta ofrece más beneficios a los trabajadores, como CTS y vacaciones, gratificaciones y otras bonificaciones.

Sin embargo, en la Beneficencia el proceso de selección interna ha tomado una figura que podría resultar perjudicial, tanto para los trabajadores como para la misma institución.

Conflicto de intereses

La principal irregularidad es que están contratando a sus propios jefes. El ejemplo más claro que describe el informe es el de Daniel Zapana, jefe de Administración, y Miluska Yabar, gerenta general de la propia Beneficencia.

Según explica la Contraloría, los miembros del jurado que calificaron la postulación de Zapana y Yabar son sus propios subordinados. Se trata de Edward Bert, jefe de Recursos Humanos, Lucila Frisancho, Oficina de Planeamiento, y José Alvarado, director del Moisés Heresi.

Para la Contraloría, los subordinados debieron abstenerse de seguir adelante en los procesos de contratación.

Sin dinero para pagos

Asimismo la Contraloría revela que no se garantiza el pago de beneficios laborales a los 66 trabajadores que se pretende contratar. ❧