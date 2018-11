El periodismo entregado a lo comercial es una miseria

Elmer Mamani

La idea de crear la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) nació una noche de whiskys en 1993. En aquella velada, el nobel de Literatura Gabriel García Márquez le comunicó a Jaime Abello su interés en formar periodistas. “Es una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida”, contó en el Hay Festival de Arequipa. En marzo de 1995 inició esa aventura bajo el mando de Abello y las directrices de Gabo. La fundación hoy sigue a flote, y no solo forma, también inspira y propone nuevas maneras de abordar la noticia en tiempos tan caóticos como este.

Gabriel García Márquez dijo que el periodismo es el mejor oficio del mundo. ¿Qué diría ahora?

Sigue siendo el mejor, aunque económicamente se ha complicado mucho. Pero una buena razón es que el mundo cada vez es más complicado de entender, cada vez desafía más los paradigmas de interpretación que veníamos manejando. Se necesita justamente al periodismo para ayudarnos a investigar los hechos, a monitorear cuál es la realidad y distinguirla de la cantidad de mentiras que circulan. Pero más allá del problema de la economía de los medios, el periodismo tiene un arsenal de herramientas que hacen que sea plural. Es muy interesante ese ejemplo del Diario.es, que ha desarrollado una comunidad de seguidores que financian el periódico. Allí está el futuro, la respuesta de la economía de los medios.

¿Esa sería la vía para que los medios refloten?

Es una vía que está más apegada a la tradición y a la razón de ser del periodismo.

La noticia se ha banalizado con la presencia de las redes sociales...

Siempre hubo un periodismo mediocre o banal, siempre hubo sensacionalismo. Eso abre espacios a quienes sepan ofrecer a las audiencias un periodismo de calidad, serio, que posiblemente no sea el mayoritario. Sabemos que muchas veces el buen periodismo es para nichos, para segmentos. El periodismo entregado a lo comercial no es el mejor oficio, es una miseria, aunque a veces se pueda vivir de eso. No miremos ese aspecto y más bien tratemos de ver la cantidad de cosas interesantes y de buena calidad que están surgiendo. La FNPI es como un observatorio del estado de los medios en el continente y vemos que hay muchos emprendimientos ante circunstancias muy adversas, como el caso del periodismo venezolano.

Usted dice que el sensacionalismo ha existido siempre, pero con Facebook, Twitter y otros se volvió exponencial a comparación de cualquier otro momento...

Gabo alcanzó a decir cosas, que “entre el mar de mentiras y fantasías, el buen periodismo tiene que estar del lado de la verdad”. Hay una entrevista del año 96 después de un taller, en la que menciona un caos de fantasías y mentiras en una época en que el internet no se había expandido. Dijo también que el mundo se le escapó al periodismo una vez y que ahora nos toca reinventar el mundo. Con eso nos quería decir que había que reinventar las maneras de narrar para darle un poco de coherencia y eso pasa por un periodismo explicativo y que proporciona unos marcos de coherencia alineados con la realidad.

¿Tiene alguna responsabilidad la ciudadanía de no consumir buen periodismo?

Sí, pero es mucho más complejo. No se trata de echarle la culpa a nadie, sino de darnos cuenta que tenemos que elevar el nivel educativo, que hay que empezar a hacer educación mediática. Estamos en una era en que los ciudadanos no solo son consumidores, sino generadores o productores de contenidos de distinto tipo (...) No olvidemos que si hay alguien con responsabilidad son los poderes que conscientemente usan la mentira y que producen estrategias comunicacionales con ellas.

Los medios tradicionales están tratando de adecuarse a las redes sociales. ¿Es el camino correcto?

Tienen que aprovecharlas al máximo. Tienen que extinguirse usando (las redes) mejor que nadie. No olvidar nunca que las redes sociales no son campos de comunicaciones privados, sino públicos, donde se debe proyectar valores.

¿Sobrevivirán los medios tradicionales a las nuevas tecnologías?

Depende, los que tengan vocación de sobrevivencia. Esta vocación empieza por aceptar la realidad, darse cuenta que ese oficio extraordinario ya no es lo mismo. Hay que recortar, bajar costos y entender el mundo de la tecnología, familiarizarse. La gente en algún momento dejará de comprar el papel periódico, por lo menos quedará una fracción mínima y la gente se va a informar a través de estos teléfonos inteligentes o lo que lo reemplace. Es una realidad que no se nos escapa. Se necesita capacidad de adaptación de esos medios tradicionales. ß