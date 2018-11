Moisés Mamani dice que le cae mal a los testigos y por eso declararon en su contra

Para el congresista de la bancada Fuerza Popular existe un carga montón en su contra y esto se debería a que le cae mal al 50% de la población desde que ‘destapó’ la corrupción. Esto lo afirmó Moisés Mamani la mañana de este lunes en Rpp al ser consultado por las pruebas y testimonios que existen en su contra.

“(Sobre la existencia de testimonios en su contra), puede ser que no les caiga bien o que sean de PPK. Hay un 50% de la población a la que no le caigo bien desde que he ‘destapado’ la corrupción”, exclamó Mamani.

El congresista por Puno no la está pasando bien tras la denuncia de una aeromoza de la empresa Latam Perú por presuntamente haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Mamani en un vuelo Juliaca – Lima, indica que hasta su propia bancada le ha dado la espalda. Fue suspendido y será investigado por la comisión de ética del Congreso, podría ser desaforado. Además, se siente rechazado por la población.

“No puedo salir por la calle, ni ir a un restaurante, todo el mundo me mira como el malo. Me han dicho de todo”, señaló Mamani.

No es la primera vez que el congresista es cuestionado por su comportamiento con las mujeres. Hace un tiempo habría despedido a una trabajadora embarazada porque no le correspondido sentimentalmente. Mamani niega haberla cortejado y dice que no sabía que estaba embarazada.

El congresista fujimorista presentará esta tarde su descargo por la denuncia de tocamientos indebidos.