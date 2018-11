Ate: confesó a su primo que fue violada y este, en vez de ayudarla, abusó de ella [VIDEO]

Calló durante cuatro años, pero ya no pudo más. Andrea tenía 13 años cuando fue abusada sexualmente por un trabajador del taller mecánico de su padre. La única persona en la que confió para obtener amparo fue en su primo, a quien consideraba como un hermano, pero este, lejos de ayudarla, también la violó.

La primera vez que Jorge Vargas, con aproximadamente 30 años, abusó de su prima, le pidió perdón, pero luego la amenazó con revelar su secreto y hacerles daño a sus padres. Entonces ella calló y la tragedia se extendió durante cuatro años.

Ahora, Andrea, con 21 años, decidió revelar la pena que llevaba por dentro a su hermana y su padres. Ellas decidieron ayudarla y le tendieron una trampa al primo. Así obtuvieron una confesión, a través de un audio, en el que él afirmaba haberla violado pero que no lo denuncie.

“Si has callado es porque tenías miedo. Te he amenazado, qué se yo. Sé que no he pensado como familia ese rato. Quiero que me enseñes a ser familia”, se escucha decir a Vargas.

Más indignante aún, el violador le pide una “segunda oportunidad” y que piense en que él tiene ahora una esposa e hija.

“Sé que te he violado y yo quisiera que tú simplemente digas que no. ¿Me puedes ayudar?”, prosigue el hombre en el audio, difundido por ATV.

Con estas pruebas, la familia de Andrea decidió denunciar al hombre. Le dictaron nueve meses de prisión preventiva, pero con solo dos volvió a gozar de su libertad, pues, la defensa del acusado puso en duda que la voz del audio pertenezca a Vargas.

Asimismo, la esposa del violador no cree en la versión de Andrea y se pregunta por qué decidió denunciar después de tantos años.

La familia pide justicia para que el primo violador pague por sus actos y no continúe en libertad mientras sea investigado.