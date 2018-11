En Puno cuestionan accionar de Alan García

El pedido de asilo diplomático que Alan García hizo al gobierno de Uruguay no cayó bien en la región Puno. El sociólogo Felipe Supo consideró que el exmandatario ha vuelto a "apelar a las triquiñuelas" para evadir la acción de la justicia por sus vínculos con el caso Odebrecht.

Recordó que no es la primera vez que García afronta cuestionamientos de presunta corrupción, pues el empresario Sergio Siragusa Mule reveló que le dio US$ 200 mil en efectivo, además de US$ 480 mil en cuentas extranjeras, por la concesión del Tren Eléctrico de Lima. “Con todos esos antecedentes, lo que estamos viendo es que su propósito es evadir la acción de la justicia".

Por su parte, el analista político José Gutiérrez cuestionó al exmandatario por asegurar primero que no le afectaba la restricción de salida del país y luego pedir asilo.