La Molina: sujeto roba mochila con tesis de profesora [VIDEO]

Una docente fue víctima de robo mientras dejó su vehículo estacionado por tan solo unos minutos. Un sujeto aprovechó el momento para poder llevarse la mochila que había en el automóvil. Dentro de esta se encontraba su laptop que guardaba su tesis. El incidente tuvo lugar en el distrito de La Molina.

A través de las imágenes captadas por la cámara de seguridad se puede ver que mientras la mujer estacionaba su auto, un hombre de corbata y terno está hablando por teléfono.

La profesora estaba regresando del trabajo cuando decidió comprar algo en una panadería. Ella desciende del vehículo y mientras está ocupada viendo algo en el asiento de atrás, el sujeto aprovecha para abrir una de las puertas del carro y se aleja momentáneamente para no levantar sospecha. Ella no se percata de lo que acaba de suceder y es por ello que entra al local tranquila.

Durante esos minutos que ella se encuentra comprando, el ladrón regresa y utilizar la puerta que ya había dejado abierta para poder extraer la mochila de la profesora. Camina unos metros y la deja a un lado. El delincuente regresa para poder ver qué más encontraba. Sin embargo, no logra su objetivo pues la puerta del carro ya se encontraba cerrada. Es ahí cuando decide irse.

‘‘Yo me he ido a comprar pan. Cuando he regresado me he ido a mi casa y es ahí en donde me he dado cuenta de que no tenía las cosas’’, dijo la víctima para América.

Dentro de la mochila habían exámenes y monografías de sus estudiantes, así como también una laptop que contenía su tesis en la que ya llevaba trabajando dos años y que debía ser presentado pronto.

La Policía ya se encuentra tras los pasos de este delincuente. Se cree que esta no sería su primera vez robando.