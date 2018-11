¿Y cuándo se nos olvidó que Jesús hablaba de amor y no de odio?

P. Víctor Hugo Miranda, SJ

En nombre de Dios se han hecho y dicho muchas cosas terribles en la historia de la humanidad. Masacres, conquistas, exterminio de poblaciones, torturas, persecuciones, guerras. Esa es una pesada cruz que nos toca cargar a los cristianos católicos. Nuestra tradición religiosa, que se origina en la experiencia de un hombre que transforma radicalmente nuestra concepción de lo humano y de lo divino, está también manchada por la sangre de gente inocente. Esta parte de nuestra historia no la podemos negar ni relativizar. Nunca será suficiente el perdón que tengamos que pedir a todas las víctimas de la fe cristiana, desde los primeros pueblos conquistados en los albores de la Cristiandad hasta todos aquellos que han sufrido abuso sexual y no han sido escuchados ni acompañados. Nos toca hacer un mea culpa constante. Sin embargo, no solo soy un convencido de que nuestra experiencia de fe va más allá de estos tristes y dolorosos acontecimientos, sino que la Iglesia está llena de personas que hacen el bien. Ello es una invitación constante a volver a lo fundamental de la fe en Jesucristo, su mensaje. Y es allí, curiosamente, donde algunos volvemos a enredarnos y pareciera que tuviéramos tendencia a volver a cometer los mismos errores. No sé cuándo, a algunos de nosotros, se nos olvidó que Jesús hablaba de amor y no de odio. Es lamentable que muchos –no todos– cristianos católicos usen las redes sociales, o incluso los espacios de Iglesia, o tomen las calles, con un discurso plagado de insultos, de agresiones, de discriminación, todo ello completamente alejado del mensaje y de la práctica de Jesús, tal cual nos lo muestra el Evangelio. El Jesús de la Biblia, que es a quien seguimos los que nos denominamos cristianos, estuvo siempre del lado de los más necesitados, de los frágiles, de los vulnerables, de los marginales de la sociedad. Y a ellos los trató siempre con respeto, con amor. Me pregunto a diario por qué lo hemos olvidado.❧