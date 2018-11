Piura: de un disparo matan a comerciante de limón en Sullana

La delincuencia sigue aumentando en estos últimos meses del año en la provincia de Sullana, en la región Piura y ello debido a que un grupo de delincuentes mataron de un certero tiro en la cabeza al comerciante de limón Telésforo Cango Jiménez (44) y le arrebataron su celular y dinero en efectivo.



El hecho de sangre se registró el viernes a las 8:00 p.m..aproximadamente cuando Telesforo Cango caminaba junto a su hijo de 20 años por la calle San Juan a inmediaciones del frontis del colegio Fe y Alegría en el asentamiento de Sullana.



En esas circunstancias una mototaxi color azul los intercepta descendiendo dos sujetos que los apuntaron para exigirles sus pertenencias. La víctima intentó correr lo que le valió que uno de los delincuentes le disparara en la cabeza, para luego huir sin rumbo conocido.



Fue su hijo que junto a vecinos condujeron a Telesforo Cango al hospital, pero lamentablemente los médicos certificaron que llegó sin vida. La población de este asentamiento exige mayor patrullaje y que lo más pronto comience a funcionar el proyecto de video vigilancia.



Asimismo, se conoció que la unidad especializada del Depincri Sullana no cuenta con camionetas ni motocicletas para cumplir con la tarea de patrullar o de acudir ante un hecho delictivo si se presentara en este momento.



Las dos camionetas con las que contaba para el trabajo cotidiano están fuera de servicio por múltiples fallas. A pesar que han hecho el requerimiento al Comando Policial, éste no ha cumplido con arreglar las unidades vehiculares.



Igual situación ocurre con las motocicletas que debido al nulo mantenimiento que han recibido hoy no pueden ser usadas para el patrullaje motorizado.