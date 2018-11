Inspectores de la Municipalidad de Lima se enfrentaron con pasajeros durante intervención [VIDEO]

Oposición. Inspectores de la Municipalidad de Lima, pasajeros y transportistas, se enfrentaron durante un operativo. Según lo que indicaron, los trabajadores de la comuna limeña no los dejarían trabajar.

En medio del caos y la violencia, los agentes de fiscalización fueron atrincherados por usuarios que fueron intervenidos durante el operativo que tenía como fin restablecer el orden en las vías exclusivas del Corredor Rojo.

Durante la intervención, que se registró la mañana del sábado, los usuarios del transporte público se enfrentaron contra los trabajadores de la comuna limeña con el objetivo de evitar que las unidades sean remontadas.

En medio del caos, varias personas fueron intervenidas y llevadas a la comisaría de Ate para continuar con las diligencias. Al respecto, una pasajera denunció que agentes del Grupo Terna la agredieron cuando la trasladaron a la dependencia policial.

“De lo que le he empujado me agarra como si fuese cualquier delincuente. Grupo Terna me agarra entre cuatro y me suben al carro. Ahí me empiezan a golpear y me empiezan a hablar palabra soeces”, sentenció una pasajera para las cámaras de América Noticias.

En tanto, el gerente de la empresa de transportes Transervice Canadá, Ricardo Pareja, rechazó los manejos que viene realizando la Municipalidad de Lima. De acuerdo a lo que indicó, la inspección se habría realizado de manera ‘mafiosa’.

“Al estilo de la mafia, lo que han hecho es comenzar a intervenirnos, nos detienen el vehículo, no nos permiten salir a trabajar (...) La municipalidad pretende que en todo el sector de Ate y La Molina, el único vehículo que circule sea del Corredor Rojo”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Protransporte anunció a través de un comunicado, que cinco trabajadores de la Municipalidad de Lima, resultaron heridos durante el enfrentamiento que se registró en la avenida Separadora Industrial, en Ate.