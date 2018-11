Taxista se encadena en depósito municipal de Arequipa para exigir que le devuelvan su vehículo [VIDEO]

Ángel Echevarria García, un taxista de 32 años, no encontró otra mejor manera de protestar, que encadenarse en la puerta del Depósito Municipal de vehículos en Arequipa, a donde habían llevado su carro hace cinco días.

Echevarria contó que los fiscalizadores del municipio provincial lo intervinieron el último martes por la noche, en la quinta cuadra de la calle Santa Catalina en el Centro Histórico. Según el taxista, se encontraba circulando con normalidad por dicha calle cuando de pronto un vehículo se estacionó delante suyo. Al notar que el taxista no seguía su curso, los fiscalizadores y policías pensaron que se había estacionado en la zona restringida e incluso que estaba ofreciendo el servicio de colectivo.

"Yo no podía avanzar mi carro porque delante mio se había estacionado otro. Sin embargo el fiscalizador me dijo que estaba haciendo colectivo, se subió a mi carro y me dijo que debía irme al depósito", cuenta el taxista, que por varios minutos tenía una cadena en la cintura.

Desde el martes, Echevarria ha intentado sacar su vehículo del depósito pero asegura que no han querido hacer caso a su denuncia. "Llevo varios días que los funcionarios me mandan de un lado a otro sin atender mi pedido, me perjudican porque llevo muchos días sin trabajar", añadió.

Es por es que este sábado Ángel decidió ir acompañado de su esposa e hijos hasta el lugar para exigir que le dejen sacar su vehículo. Hasta el depósito, ubicado en el pasaje Santa Rosa en el Cercado, llegaron varios taxistas quienes realizaron un plantón en señal de respaldo al conductor.

Tras varios minutos, Echevarria contó que logró conversar con Dangelo Zúñiga, subgerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quien le aseguró que la infracción que le habían puesto será anulada y que el próximo lunes podrá sacar su vehículo del depósito.