LA LACTOSALO QUE DEBES SABER SOBRE LA INTOLERANCIA A

¿QUÉ ES LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA?

Se trata de la incapacidad del organismo para poder digerir un tipo de azúcar (lactosa) presente en la leche y derivados. No todos los casos de rechazo a la leche y derivados es problema de intolerancia como tal. Puede afectar a personas de todas las edades.

El cuerpo humano necesita de la enzima llamada lactasa para poder digerir la lactosa, que viene a ser un tipo de azúcar de la leche y otros productos lácteos. Esta última, si no es digerida, permanece en el intestino y se fermenta produciendo ácidos grasos, dióxido de carbono y gas hidrógeno, lo que genera molestias gastrointestinales como gases, náuseas, vómitos, diarreas, etc. Hay propensión genética en poblaciones no acostumbradas ancestralmente a consumir leche de vaca o cabra como los americanos, africanos y asiáticos. También enfermedades intestinales o medicamentos pueden causarla.

AQUÍ TE DAMOS ALGUNOS DATOS QUE DEBERÍAS TOMAR EN CUENTA

-La mejor prevención es disminuir el consumo de leche, sobre todo si se toma sola y en gran cantidad.

-Se dice que el único animal que toma leche de adulto es el ser humano, y con los años el organismo produce menor cantidad de lactasa, de ahí que una serie de trastornos gastrointestinales afectan al 70% de la población mundial, especialmente adultos, lo que se evita reduciendo o evitando el consumo de leche o derivados.

-Los derivados lácteos se añaden a muchas preparaciones industriales como purés, cremas, helados, panes, etc. Lea los envases para asegurarse de que no contengan lactosa.❧

ALIMENTACIÓN PARA INTOLERANTES A LA LACTOSA

1. Lácteos: en el mercado hay leches y otros productos adaptados por sus fabricantes para hacerlos aptos para intolerantes. Otro producto lácteo es el yogur natural que se tolera con más facilidad.

2. Alimentación: estos son algunos productos que podemos comer y/o tomar: todas las frutas, verduras, frutos secos, carnes, pescados, huevos, cereales, sopas, infusiones y zumos naturales.

3. Nutrición: una fuente importante de calcio es la soya, puede ser un buen reemplazo de los lácteos. Alimentos ricos en calcio son también las espinacas, lentejas, frejol, garbanzos, frutos secos, huevo, sardina, entre otros.

4. Suplementos de lactasa en pastillas: esta es una opción que permite consumir productos lácteos, solo en ocasiones puntuales.