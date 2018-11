Vecinos de guardería donde murió bebé aseguran que oían llantos de niños [VIDEO]

Luego de la muerte de un bebé de tres meses dentro de una guardería en Chorrillos, salieron a la luz revelaciones de cómo la presunta responsable, identificada como Ceferina Oré Camino de Gonzales, trataba a los menores.

Una de las primeras en pronunciarse sobre el tema fue la abuela paterna del bebé, quien fue la que recomendó a su exnuera que llevase al menor a la referida guardería porque allí también habían sido cuidados sus hijos, es decir, el padre del pequeño fallecido.

“Yo nunca tuve problemas, pero mi hija me ha revelado que la mujer les pellizcaba y pegaba. No me ha dicho si han sido golpes, pero mi hija está destrozada”, fue la confesión de la abuela del bebé fallecido dentro de guardería.

Además, dijo que dentro de la guardería hay varios animales y que su nieto en muchas oportunidades presentaba pelos en su vestimenta.

Según Latina, los vecinos de la guardería donde murió el bebé han asegurado que escuchaban llantos de los niños y golpes que probablemente eran propinados por Ceferina Oré, quien hoy se encuentra detenida.

Un dato importante es que la guardería funcionaba de manera informal durante 18 años, según reveló la abuela paterna del menor. La mujer que cuidaba a los niños cobraba 10 soles por ocho horas.