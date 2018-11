Consejo rechaza pedido de emergencia en Huanchaco

El Consejo Regional de La Libertad rechazó el pedido de declaratoria de emergencia para el balneario de Huanchaco, el cual fue afectado por oleajes anómalos que destruyeron gran parte del malecón turístico.

El consejero por la provincia de Trujillo, Dante Chávez Abanto, señaló que el Informe Legal n.º 231-2018, de fecha 9 de noviembre de 2018, en el cual se solicita declarar Huanchaco en emergencia, no cuenta con plazos definidos y tampoco tiene presupuestos ni los trabajos que se deben realizar.

“El documento que se ha presentado ante el Consejo no ha sido revisado. Eso es lo malo, que no revisan. Ese expediente invoca una norma que ya no existe, viene sin presupuesto, los oleajes ya han pasado. Entonces, en esas condiciones el Consejo no puede aprobar por falta de argumentos”, refirió.

Su homólogo por la provincia de Sánchez Carrión, Confesor Bermúdez Layza, afirmó que dicho documento confunde situación de emergencia con estado de emergencia.

Por su parte el gerente regional de Defensa Nacional, César Campaña Alemán, manifestó que él solo sustentó ante el pleno la parte técnica que le corresponde a su área, pero no quiso comentar nada sobre las deficiencias en el Informe Legal n.º 231.

El gobernador regional Luis Valdez Farías lamentó la no aprobación y criticó al colegiado regional.

“Esta falta de voluntad política significa un retroceso para la población de Huanchaco que hoy está en riesgo. Cuando se quiere justificar una omisión podemos decir cualquier cosa”, acotó.