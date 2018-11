Piura registra 16 casos de violencia contra la mujer al día

En Piura, en el marco de la no violencia contra la mujer, la ministra de este sector, Ana María Mendieta, inauguró el Centro Emergencia Mujer-CEM número once de esta región. Con ello, explicó, se pretende disminuir los altos índices no solo de violencia contra la mujer, sino contra niños y adolescentes.

En ese contexto, Mendieta Trefogli dio a conocer que desde enero hasta setiembre de este año los CEM en Piura han asistido 2 mil 970 casos de violencia, lo que representa 16 casos al día, donde se ven atacados, sobre todo, mujeres y niños.

Asimismo se refirió al caso de la mujer que estuvo a punto de ser quemada por su pareja en el A.H. El Indio. Sobre ello dijo que la agraviada ya tiene las medidas correspondientes. Además, sostuvo que en coordinación con los oficiales de la macrorregión, los policías estarán atentos para intervenir oportunamente en este tipo de situaciones.

“Este CEM, que hoy inauguramos en la Comisaría de la Familia, se da gracias al trabajo articulado con el Ministerio del Interior y la Policía, con la finalidad de acabar con el maltrato a las mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores”, subrayó Mendieta.

Cabe precisar que durante la ceremonia de inauguración, la ministra informó sobre dos centros de emergencia que estarán listos el próximo mes en Ayabaca y Chulucanas, que son los lugares donde más índice de violencia se ha registrado en los últimos años.

Recordemos que el martes último, una madre de familia y sus dos menores hijos se salvaron de morir carbonizados, luego de que su pareja rociara gasolina sobre ellos para tratar de prenderles fuego. Pero la desesperación del sujeto hizo que el palo de fósforo se apagara cuando iba a quemarlos. La mujer que vive en el A.H. El Indio clama justicia.