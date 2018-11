Madres realizaron plantón frente a colegio Hipólito Unanue, donde escolares fueron dopadas [VIDEO]

Esta mañana, un grupo de padres y madres de familia realizó un plantón frente al colegio nacional Hipólito Unanue, ubicado en el Cercado de Lima, en donde tres escolares de 14 años fueron encontradas dopadas el miércoles.

Según señalaron los padres de familia, muchos estudiantes ingresan droga y alcohol al colegio Hipólito Unanue sin que las autoridades de dicho plantel tomen cartas en el asunto. Incluso, afirmaron que varios profesores no asisten a sus clases correspondientes.

“Hay profesores que vienen y otros que no. Por ejemplo, un día mi hijo me dijo que no han hecho las tres primeras horas de clase, luego, vino un profesor, pero después no tuvieron nada hasta la hora de salida. En esas horas, los alumnos aprovechan para hacer lo que les da la gana”, comentó una madre de familia al noticiero de ATV+.

Hasta el momento, ninguna autoridad del colegio Hipólito Unanue se ha pronunciado sobre el caso. Mientras que, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional realizan las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que este miércoles, tres estudiantes de 14 años fueron encontradas semiinconscientes en el baño del mencionado centro educativo. Sus compañeros dieron aviso a los profesores de la situación.

Un testigo reveló que un compañero de segundo de secundaria le habría dado de tomar a su enamorada una gaseosa, pero mezclada con pastillas.

Los serenos de Lima llegaron al lugar y las trasladaron al hospital Loayza, donde han sido sometidas a un lavado gástrico y están bajo hidratación.