Con mis hijos no te metas: ¿Qué dicen los volantes que son distribuidos en la marcha?

Increíble. Frases como a tus hijos "van a enseñarles tocamientos de su cuerpo y de otros, estimulando la masturbación" se encuentran dentro de los volantes que son repartidos por el colectivo "Con mis hijos no te metas", con los que se invitaba a marchar este jueves 15 de noviembre. Diversos movimientos que sí buscan la igualdad de género alertaron sobre estos mensajes que buscan confundir a la sociedad.

"Madres en acción" y "Educación e Igualdad" aseguraron que estas frases son manipuladas y falsas, pues con ellas se indicaba que una supuesta ley de educación sexual integral en las escuelas promovería la estimulación sexual de los niños, facilitando así su abuso sexual.

En los volantes, que invitaban a la concentración de "Con mis hijos no te metas" en la Plaza San Martín, se afirmaba lo siguiente: "A tus hijos van a enseñarles desde pequeños que no son hombre ni mujer. Si no lo que ellos deseen”, así como “Y van a enseñarles tocamientos de su cuerpo y de otros, estimulando la masturbación y facilitando las prácticas de abuso sexual”.

Además de todo esto, envía un mensaje a los padres de familia: "Papá cómo vas a estar de acuerdo a aceptar este tipo de educación, y docentes e instituciones estarán obligados a enseñarla", con el que solo buscan confundir a los padres de familia que no han leído lo que realmente dice el Currículo Nacional de la Educación Básica.

“Es terrible cómo están apelando a un sentimiento muy básico, del pecado y la culpa para que la gente salte”, detalló Verónica Villarán, de la agrupación "Educación e Igualdad", educadora con más de 25 años de experiencia en diversos colegios de la capital, a Andina.

“Es terrible lo que están haciendo. Todo eso es completamente falso. En ninguna parte del currículo se especifica que se va a homosexualizar o confundir el pensamiento o la orientación sexual de los niños y niñas”, comentó Sabrina Rodríguez del colectivo "Madres en Acción".

La psicóloga demandó a la agrupación que firmaba este volante (Con mis hijos no te metas) que demuestre las pruebas de afirmen esos mensajes.

“Es importante que ellos digan en qué fuente se basan para poder afirmar eso. No pueden ser ligeros con este tipo de afirmaciones. Solo buscan promover el miedo entre los padres de familia y eso no puede permitirse”, dijo Rodríguez, quien solicitó la intervención del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría del Pueblo.