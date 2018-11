San Isidro: transeúntes atrapan y golpean a ladrón [VIDEO]

Un sujeto, acusado de intentar robar un vehículo, fue atrapado por el dueño del automóvil y algunos transeúntes que decidieron ayudarlo.

El hecho tuvo lugar a la altura de la cuadra 35 de la avenida Arequipa, ubicada en el distrito de San Isidro. El supuesto delincuente habría aprovechado que el propietario descendió del auto para ir a comprar algo al establecimiento de un grifo.

‘‘Cuando yo salí de comprar, él salía de la puerta de atrás. Entonces, yo, obviamente temeroso, no me he acercado defrente’’, dijo para América la víctima del intento de asalto.

Él señaló que le preguntó al sujeto qué hacía en su vehículo y fue en ese momento cuando comenzó a correr, pensando que no lo atraparían. Sin embargo, el dueño lo persiguió y, con la ayuda de algunos transeúntes que se encontraban en la zona, logró atraparlo.

A través de las imágenes compartidas se puede ver cómo el propietario del vehículo y otro hombre más tienen atrapado al ladrón. Este último se encuentra contra el piso.

Entre ambas personas le propinan fuertes puñetazos y patadas. Al hampón se le puede oír llorando y gritando de dolor. No obstante los golpes no se detienen.

El serenazgo de San Isidro llegó al lugar e inmovilizó al hombre para luego llevárselo. Mientras tanto, otros agentes rodearon la zona para poder capturar a posibles cómplices.

En todo momento el presunto delincuente evitó brindar una explicación sobre lo sucedido. Él fue llevado de manera inmediata a la comisaría para que brinde su manifestación.