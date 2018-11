Surquillo: cantante fue quien insultó y escupió a policías [VIDEO]

El último sábado 10 de noviembre, el video que mostraba cómo una mujer insultaba y escupía a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se viralizó en redes sociales e indignó a los cibernautas, sin embargo la información no trascendió.

En la última edición del programa "Beto a saber", un informe periodístico reveló que la agresora fue identificada como Verónica Grados Saravia, comunicadora social, cantante de rock, y exparticipante de un conocido programa de canto, y hasta prestó su voz para un spot de una tienda a favor de la Teletón.

De acuerdo a la información periodística, los hechos registrados sucedieron la mañana del 10 de noviembre, en la sede del departamento de medicina legal de la comisaría de Surquillo, lugar al que la llevaron a Grados Saravia para realizarle la prueba de alcoholemia, sin embargo, esto último no sucedió porque insultó y escupió a las agentes del orden.

“No me voy a sentar. Yo no he solicitado esto. ¿Quién eres tú, acaso me vas a pegar? A ti que te importa. Aléjate de mí, maldita. Me vas a matar y luego vas a salir en las noticias, porquería. Suéltame, maldita”, fueron algunos de los insultos que propinó la mujer.

A pesar de la evidente agresión, una fiscal ordenó su liberación. Las imágenes serán usadas para denunciarla por resistencia a la autoridad.