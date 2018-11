Lambayeque: Ministra Liliana La Rosa pide a autoridades electas velar por la primera infancia

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, anunció hoy en Lambayeque que una de las prioridades del Poder Ejecutivo con las las autoridades ediles electas será la defensa y cuidado de la primera infancia.

“Sin los alcaldes no podemos avanzar, sin los gobernadores no podemos avanzar. El Ejecutivo no hace nada solo. El Ejecutivo trabajará articuladamente con cada uno de los alcaldes y estoy segura que las nuevas autoridades electas van trabajar en favor de la infancia”, dijo.



La Rosa reconoció que los alcaldes son las autoridades centrales para el progreso y desarrollo de nuestro país. En ese sentido, dijo estar segura que con su aporte podrán “proteger y cuidar” a los niños y niñas que son el futuro del Perú.



La ministra fue clara en señalar que su sector se mantendrá vigilante a fin de impedir que funcionarios corruptos se aprovechen de los programas sociales para robar el dinero que pertenece a la población.



“No queremos corrupción y le pedimos apoyo a las autoridades, a todos los funcionarios, a los padres de familia a que nos ayuden en esta gran cruzada liderada por el presidente Martín Vizcarra de lucha contra la corrupción”, aseveró.



Durante una jornada de trabajo realizada en Chiclayo, la titular de Desarrollo e Inclusión Social reveló que se han logrado avances en la reducción de la anemia en dicha ciudad y exhortó a los padres de familia continuar con la alimentación saludable que contengan hierro.



Ella recorrió las instalaciones del Centro de Procesamiento de Alimentos del Programa Qali Warma y el Centro de Cuna Más Nuevo Reque "Caritas Felices".



Cabe indicar que en Lambayeque, Qali Warma atiende a más de 124 mil niñas y niños de los niveles de inicial y primaria, así como colegios con jornada escolar completa, sumando un total de 1,634 instituciones educativas.