Marcelo: “Yo sí creo que hubo un negociado en la tercerización del recojo de la basura en Trujillo”

Priscila Reyes Paredes

Trujillo

“Por lo que se ve yo creo que sí”, respondió Daniel Marcelo Jacinto, alcalde electo de la provincia de Trujillo, al preguntarle si cree que hubo un “negociado” en el contrato del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) con el Consorcio Trujillo Limpio para la tercerización del recojo de basura. Estas declaraciones las brindó al concluir la inauguración del taller de inducción para autoridades ediles electas de La Libertad en el auditorio del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, donde el propio presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, dijo que en una conversación sostenida con el alcalde electo de Trujillo tocaron el tema de la basura inherente a muchos distritos.

“El tema de la basura es posible resolverlo, no en la forma en como lo tienen ahora, pagando una cantidad que no van a tener tampoco, le decía a él (Marcelo), de dónde pagar porque la caja municipal no tiene. Pero hay mecanismos donde la basura la podemos reconvertir en un producto beneficioso antes que pernicioso y hay mecanismos nacionales e internacionales que se pueden utilizar. Entonces, yo de hecho ya me voy con eso en la cabeza para ayudar al alcalde y a varios distritos en su conjunto a resolver ese problema lo más antes posible”, expuso.

El premier manifestó su preocupación por la cantidad de basura que se recoge.

“Me ha impresionado la cantidad de basura que hay, que se recoge, y por lo menos la preocupación del alcalde que ahora tiene una empresa que no estaría cumpliendo al cien por ciento su responsabilidad, y sumado los distritos un millón doscientas mil toneladas es bastante, y si eso no tiene una solución rápida puede traer consecuencias de contaminación focal. Vamos a empezar a ver qué opciones hay como para ayudar al alcalde a contactar con alternativas que ellos puedan tomar su decisión”, expresó.

De otro lado, Marcelo manifestó que esperarán la llegada del ministro del Interior para explicarle la situación en materia de seguridad y se ratificó en su propuesta de que el Ejército patrulle las calles para reducir el nivel de inseguridad, algo que Villanueva consideró una “alternativa extrema”. “Por el momento nosotros no estaríamos pensando en eso sino va a venir el propio ministro del Interior, Carlos Morán, para conversar y ver qué mecanismos se pueden mejorar”, dijo.