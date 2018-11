Pareja de delincuentes robó mototaxi estacionada en el frontis de una casa [VIDEO]

Aprovecharon la ausencia del dueño para llevarse una mototaxi en Carabayllo. Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron del hecho que tendría como protagonistas a una pareja de hampones.

Después de realizar las compras en el mercado, Santos Pérez Contreras entró a su casa para descargar los productos que minutos antes había adquirido; sin embargo, dicho momento sirvió para que los delincuentes se lleven su herramienta de trabajo.

“He dejado la moto a fuera de mi casa, me he demorado media hora en salir y ya no la encontré. Hemos ido al mercado para hacer unas compras, por eso entré, para descargar las cosas”.

Ambos delincuentes llegaron hasta la urbanización Luciana en el distrito de Carabayllo para robar la mototaxi que había sido estacionada en el frontis de una casa. De acuerdo a las imágenes, la mujer habría desarrollado el papel de ‘campana’ para encubrir y dar aviso al hombre que la acompañaba.

En solo tres minutos, los hampones lograron llevarse el vehículo que está valorizado en 5 mil soles. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.