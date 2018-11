Sujeto que violó a su hija de 15 años continúa libre [VIDEO]

Geiser Cubas Vásquez es un sujeto que abusó sexualmente de su hija de 15 años. El violador se encuentra libre a pesar de que incluso hay un audio en donde el hombre confiesa el delito.

El hecho tuvo lugar el 24 de febrero de este año. La menor contó que su padre y ella se encontraban regresando a su casa cuando de repente el hombre le ofreció un caramelo para comer. Ella lo rechazó, pero ya que tenía hambre pidió ir a un restaurante. Él le dijo que le había llevado algo para comer. Al parecer lo ingerido por la menor habría contenido algo que la hizo quedarse dormida.

Lo siguiente que recuerda es despertar desnuda con su padre encima suyo. La menor le preguntó qué estaba haciendo a lo que el padre actuó como si estuviera confundido. Este le entregó un cuchillo pidiéndole a la niña que lo mate.

La víctima se había ido a vivir con su padre biológico, Cubas Vásquez, y la pareja de este, luego de que su madre falleció un tiempo antes.

Desesperada por el infierno que vivía, la menor llamó a su padrastro y le pidió que por favor viaje a Carabayllo, en Lima, a buscarla y llevársela de esa casa. Una vez que ambos llegaron a Arequipa la niña le contó a Alejandro sobre el abuso sexual.

El violador se mostraba desesperado de que la niña regrese a vivir con él; la llamaba con insistencia. El padrastro decidió aprovechar la oportunidad y grabar las llamadas para poder tener una prueba de la violación sexual cometida por el sujeto.

‘‘Jurame que no me vas a volver a violar’’, le dice la menor al abusador. ‘‘Hijita, yo te prometo. Te prometo que no va a volver a pasar. Tú sabes que a veces el demonio entra en el corazón de las personas’’, le responde Cubas Vásquez.

Sin embargo, ni siquiera este audio en donde el hombre admite haber abusado sexualmente de su hija ha servido para que sea atrapado. Él aún continúa libre trabajando como taxista.

La tía de la menor pide justicia para su sobrina. Ella contó para ATV que se enteró de que tenía una media hermana cuando la estaban velando. Fue ahí donde también conoció a la niña. Asimismo, también se enteró a través de la pareja del hombre de que su hermana también habría sido violada por el sujeto, quien era su primo hermano, luego de haberla acosado durante muchos años.

No obstante Geiser Cubas le dijo estar arrepentido y que deseaba tener a su hija cerca, motivo por el cual la niña se fue a vivir con él.