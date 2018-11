Policía investiga a pretendiente y a expareja de joven desaparecida

La investigación en torno a la desaparición de Vanessa Pereyra Vergara podría dar un giro dramático, pues para la Policía hay indicios que involucrarían a un pretendiente y al exesposo de la empresaria cajamarquina.

Ambos están detenidos como sospechosos, y hasta anoche el paradero de Vanessa seguía siendo un misterio.

Ella desapareció en Cajamarca el sábado 13 de octubre cuando se dirigía a una provincia a bordo de una camioneta.

La historia que rodea el hecho se hizo aún más extraña el jueves último, luego de que un testigo clave en la investigación fuera hallado muerto en una vivienda que era vigilada por la Policía.

dos detenidos

Sobre el caso, el jefe de la región policial Cajamarca, coronel Luis Cacho Roncal, indicó que la empresa Sebangel, de propiedad de Vanessa Pereyra, fue denunciada por el presunto delito de estafa tras la venta de una maquinaria que no era de su propiedad.

Esta venta la habría efectuado en complicidad con Segundo Huamán Fernández (31) –el testigo hallado muerto– y Edward Campos Luján (34), con quien mantendría una relación sentimental.

Huamán Fernández fue quien el 13 de octubre recogió a Vanessa para trasladarla a Chachapoyas, a donde iba para comprar oro.

Vanessa abordó el vehículo donde había dos personas más. “Por orden de Edward Campos Luján y su exesposo Merce Concepción, estos sujetos la mataron y su cuerpo fue arrojado en la carretera que une la provincia de Celendín y Chachapoyas”, habría informado el testigo.

Campos Luján ha sido arrestado. También el exesposo de Vanessa, Merce Concepción Sotomayor (51), quien fue sorprendido en Villa El Salvador, en Lima.

dolor de madre

"No me desamparen, ayúdenme a encontrarla viva. Pienso en sus hijos y se me parte el alma", dice Rosa Vergara Mercado, la desesperada madre de Vanessa.

Ella indica que le parece extraño que la empresa de telefonía no haya levantado aún el secreto de las comunicaciones del teléfono de su hija.

"Tenemos miedo de que le pase algo a Vanessa, queremos que vuelva. La estamos esperando, ninguno descansa y la buscamos por todos lados. La persona que la retenga, que se ponga una mano en el corazón y que la deje ir. No doy más”, expresó muy acongojada doña Rosa Vergara.❧