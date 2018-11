Mujer insultó y escupió a dos agentes de la PNP cuando la trasladaban a comisaría [VIDEO]

Con total violencia, una mujer insultó y escupió por varios minutos a dos agentes de la PNP cuando la trasladaban a una dependencia policial.

El video que fue subido a Facebook, ha generado repudió entre los usuarios de la red social, quienes condenaron el accionar de la fémina, quién aún no ha podido ser identificada.

Durante la grabación, se pudo evidenciar cuando las mujeres de la PNP intentaron tranquilizar a la mujer, quién sería una madre de familia; sin embargo, sus gritos e insultos retumbaron en toda la entidad, llamando la atención de más afectivos de la policía.

“No me voy a sentar. Yo no he solicitado esto. ¿Quién eres tú, acaso me vas a pegar? A ti que te importa. Aléjate de mí, maldita. Me vas a matar y luego vas a salir en las noticias, porquería. Suéltame, maldita”, son algunas de los insultos que propinó la mujer.

La detenida totalmente iracunda y dispuesta a seguir insultando a las mujeres de la PNP, no dejó de injuriar y gritar a la autoridad hasta que pudo ser trasladada a una camioneta de la policía.