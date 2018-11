En 70% cae la producción y venta de calzado en Trujillo

Wilson Aranda Roncal

Trujillo

La producción de calzado en el distrito El Porvenir, cuyas ventas se hacen a otras regiones, está en una severa crisis que ha causado paralización de algunos talleres con la desocupación de centenas de operarios.

El presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de Trujillo, Esmundo Blas Zegarra, reveló que la venta y producción de zapatos ha caído en 70% debido a la competencia de calzado chino, brasileño y colombiano.

“Vengo diciendo desde el 2010 que el sector cuero y calzado en Trujillo está descendiendo. Y es más, está en peligro de que las empresas desaparezcan. Los impactos negativos son la importación de calzado chino y el material sintético. Otro factor es la falta de apoyo de nuestras autoridades del Ministerio de Producción y por parte de las autoridades locales”, lamentó Blas.

El dirigente de Cuero y Calzado enfatizó que los agremiados no quieren dinero del Estado; pero sí que haya un apalancamiento en el programa Cómprale a Myperú, respecto al calzado escolar. “Anteriormente esto ayudaba y había casi un movimiento total en nuestro sector, había producción y rendimiento económico. Ahora no hay esos programas de gobierno y a eso se suma la competencia desleal del calzado no solo chino sino también brasileño y colombiano. Eso ha creado incertidumbre entre los productores locales a la vez que desocupación”, aseveró Esmundo Blas.

GRAVE CRISIS

Para el presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de Trujillo, la crisis del sector cuero y calzado se va a agudizar peor con el tema de enfrentamiento político y la corrupción en las instituciones del Estado.

“Dos años de este gobierno que se inició con Pedro Pablo Kuczynski y ahora continúa con Martín Vizcarra, no hemos tenido ninguna mejora. Pensamos que con Vizcarra íbamos a mejorar, pero nada. Por eso digo que con respecto a años anteriores, la venta y producción de calzado ha descendido en 70%”, reiteró.

Agregó que la situación es muy grave por la desocupación en el sector y que traería consecuencias sociales negativas.

“Si comparamos con Arequipa, que antes no se conocía en el mundo zapatero, ahora está en segundo lugar después de Lima en producción de calzado”, acotó.

CLAVE

Casi la mayoría de los 6 mil fabricantes de calzado de El Porvenir son en realidad artesanos domésticos, porque en la parte última de su casa acondicionan un taller y hacen su docena de zapatos. “En cambio Arequipa tiene netamente fábricas”, refirió Esmundo Blas.