Sutran brinda charlas de educación vial a niños con discapacidad

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, visitó esta semana el Centro de Educación Básica Especial Manuel Duato, en Los Olivos, para brindar charlas formativas a alumnos con discapacidad auditiva, visual, intelectual, física.

Los menores, acompañados de sus padres de familia, recibieron mensajes sobre la importancia de usar el cinturón de seguridad, así como de portar su DNI al viajar por las vías nacionales. Dicha actividad contó también con el apoyo de una docente especialista en lenguaje de señas, quien trasladó en simultáneo cada una de las recomendaciones a los alumnos con discapacidad auditiva.

“Desde que nació mi hijo he aprendido que es importante enseñar y sensibilizar a la gente respecto a las capacidades de estos niños, por eso me parece muy buena la iniciativa de SUTRAN de venir a nuestro colegio”, indicó Patricia Anicama Manrique, mamá de Axel, un risueño niño de tres años con Síndrome de Down.

La SUTRAN precisó que continuará impartiendo entre la población, bajo un enfoque de inclusión y atención a la diversidad, consejos prácticos para garantizar un viaje seguro y reducir el número de accidentes en las carreteras.