Delincuentes disparan a profesora luego de ya haberla asaltado [VIDEO]

Se registró un nuevo caso de delincuencia. Una mujer fue asaltada, por lo que sería una banda de marcas, cuando ingresó a un minimarket. El incidente tuvo lugar a la altura de la cuadra 14 de la avenida Angélica Gamarra en el distrito de Los Olivos.

A través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local se logra ver cómo la víctima, quien carga una mochila, entra a la tienda. Tras ella ingresan corriendo dos sujetos encapuchados, ambos armados.

Una de las trabajadoras del lugar, quien estuvo presente en el momento del robo, señaló para Panamericana que los dos hampones le dijeron a la mujer que les entregue su mochila, así como también el dinero. Ella les hizo caso y lanzó la mochila.

No obstante, esto no fue suficiente para los delincuentes, quienes luego de recibir la mochila le dispararon a la víctima, una profesora quien prefiere no mostrar su rostro por temor a represalias.

De acuerdo al informe policial, la banda de marcas iba siguiendo a la mujer desde la altura del centro comercial Plaza Norte. La maestra había realizado operaciones bancarias al frente del lugar, motivo por el cual los delincuentes fueron tras ella, ya que llevaba una considerable cantidad de dinero.

Gracias a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la Policía pudo capturar a uno de los participantes en este asalto. El sujeto fue identificado como William Contreras Asca de 25 años. Se viene investigando si fue él quien disparó contra la víctima que se encuentra recuperándose.