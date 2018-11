Jorge Muñoz: Conoce cuáles serán sus dos primeras obras viales para Lima

A poco menos de dos meses que Jorge Muñoz asuma como nuevo alcalde de la Municipalidad de Lima, el próximo burgomaestre anunció cuáles serán las dos primeras obras viales que impulsará en su gestión.

La primera de ellas será la construcción de un teleférico que unirá a los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho (SJL), y que además se conectará con dos de los servicios de transporte más usados por los limeños a diario.

El denominado Teleférico de Lima Norte tendrá cinco estaciones cuyo recorrido conectará la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro, luego subirá los cerros de SJL y después descenderá hasta la estación Naranjal del Metropolitano.

De acuerdo a información consignada por el diario Gestión, la obra tendrá un costo de aproximadamente 300 millones de soles y el alcalde Muñoz les aseguró que “vamos a tenerlo de todas maneras”.

En 2015, durante el entonces presidente Humala anunció la construcción de un teleférico, sin embargo la propuesta quedó en el aire, incluso se licitó el tramo de Lima Norte al consorcio Teleféricos Lima, no obstante, este fue anulado en julio del 2016.

En tanto, la segunda obra tendrá como objetivo la ampliación del corredor del Metropolitano por 12 kilómetros más, desde la estación Naranjal, la cual actualmente el extremo norte de la troncal del servicio, hasta la zona de Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo.

Si bien ambos proyectos dependen del Ejecutivo, cabe destacar que días antes el presidente de la República dijo en una entrevista con Rosa María Palacios que el presupuesto no será un problema para el nuevo burgomaestre. “Inmediatamente vamos a trabajar articuladamente. Yo le he dicho que no va a tener problemas de presupuesto. Garantizo el financiamiento de todas las obras que requiera el alcalde de Lima”, arguyó Martín Vizcarra.

El mandatario destacó el carácter colaborativo de Muñoz, a diferencia de Luis Castañeda Lossio de quien dijo que “era difícil de dialogar”.