Amenazan a mujer tras confundirla con testigo en asesinato del exalcalde de Casma

Desconocidos vienen amenazando de muerte a una joven madre de familia de Casma (departamento de Áncash) a quien confunden como uno de los “testigos claves” en el cruel asesinato cometido contra el exalcalde de esta provincia, José Alejandro Montalván Macedo, ocurrido el 9 de diciembre del 2012.

Se trata de Janeth Honores Seperak, quien denunció que vienen amenazándola por redes sociales para que no acuda a declarar al Ministerio Público por el homicidio del burgomaestre.

La mujer aseguró no ser “testigo clave” que desconoce por qué la involucran en estos hechos.

“Si soy testigo clave debería estar declarando en la Fiscalía de Chimbote, es injusto lo que estoy viviendo porque no solo es contra mí, sino me amenazan con atentar contra la vida de mi hija. Yo no sé nada”, pronunció consternada.

Janeth Honores dijo a los policías que las amenazas empezaron el jueves a través de mensajes a su cuenta personal de Facebook, la obligan a no declarar en torno al asesinato de José Montalván.

De acuerdo a las investigaciones, los integrantes de la organización criminal “Los Encapuchados de Casma” serían los autores del cruel asesinato cometido contra la exautoridad.

La mayoría de estos criminales están tras las rejas, entre ellos Rommel Meza Cerna, quien fue el primer regidor de Casma y sucedió en el cargo al fallecido alcalde.