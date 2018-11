Alza en el Metropolitano: pasajeros se quejan porque gastarán S/ 20 más

En la estación Naranjal del Metropolitano, en Independencia, un grupo de usuarios y estudiantes de arquitectura realizó una protesta en contra del alza del pasaje a S/ 2,85, que empezó a aplicarse desde ayer por decisión de los operadores de este servicio.

“No es justo, no se ha mejorado el servicio, faltan buses. Vengo desde Collique y me traslado hasta la avenida Canadá. No tengo otra opción de transporte para llegar temprano a mi trabajo”, aseguró Roxana Carrisco, usuaria del Metropolitano, mientras hacía cola para pagar la nueva tarifa.

La Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, organización conformada por 11 facultades, pidió al electo alcalde Jorge Muñoz revisar los contratos de concesión para que tenga el poder de sancionar a los consorcios cuando ejecuten alzas ilegales.

“Estamos acá para hacer tres llamados. Primero, les recordamos a los ciudadanos que el transporte público es un derecho; segundo, denunciar al alcalde Luis Castañeda Lossio por haber firmado contratos abusivos con los consorcios, y un tercer llamado se hace al alcalde Jorge Muñoz para que trabaje por una reforma en el transporte público”, aseguró Óscar Apaza, representante de la “Plataforma 16 N: Por nuestro derecho a la ciudad”.

Apuntó que el Metro y el Metropolitano han sido medidas paliativas que han colapsado porque “no se ha visto el transporte como un problema integral de toda la ciudad”.

Los usuarios del Metropolitano que toman a diario este medio de transporte para trasladarse a sus centros de estudios o de trabajo gastarán en promedio alrededor de 20 soles más al mes con este nuevo incremento a S/ 2,85, considerando los viajes de ida y vuelta, de lunes a viernes.

Con esta tercera alza, la tarifa es una de las más caras de la región. Por eso, se supo que el municipio de Lima solicitará un arbitraje por el alza de pasaje al considerarlo ilegal; sin embargo, este podría durar cuatro o cinco meses.

Para Luis Quispe Candia, de Luz Ámbar, es muy probable que el árbitro les dé la razón a las empresas, puesto que alegan que no están recaudando la cantidad que quisieron mensualmente de acuerdo con los cálculos del contrato. Esto por los incumplimientos de Lima, como la ampliación de la vía hacia Chimpu Ocllo en Carabayllo.

subsidio de los pasajes

De crearse la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) podrá ser posible que el Estado subsidie los pasajes del Metropolitano como sucede con el Metro.

El proyecto de ley Nº 1719/2017-PE –que espera una segunda votación en el pleno del Congreso– contempla declarar el servicio de transporte como servicio público. “Esto abre la vía de establecer subsidios o compensaciones para asegurar así la sostenibilidad financiera y operativa del Sistema Integrado de Transporte de Lima y el Callao (Metro, Metropolitano y corredores)”, señaló Candia.

Sin embargo, el especialista Lino de la Barrera apuntó que para esta política de subsidios, la ATU requiere de recursos económicos y capacidad jurídica. “La creación de la ATU va a tomar tiempo, no es que mágicamente va a aparecer el consejo directivo. Tendrá que analizarse cuáles serán las pautas de la renegociación, el proceso de la transferencia de los pasivos, activos y contratos que tienen firmados Lima y Callao a esta nueva autoridad”.

más protestas

Apuntó que para un subsidio se requieren recursos. “El MEF puede decir ‘te puedo dar A, B o no te puedo dar’. Todas esas posibilidades existen”. Por el momento, se conoció que hoy habrá más protestas.❧