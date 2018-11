La terrible enfermedad del extranjero que asesinó a su esposa y bebé

Un triple crimen y un posterior suicidio ocurrió en Cercado de Lima. Un ciudadano venezolano asesinó a su esposa, a su bebé de solo un año y a su cuñado; luego se quitó la vida. Ahora sale a la luz que este hombre padecía de una terrible enfermedad, para la cual su propia esposa pidió ayuda días antes de la tragedia.

El venezolano padecía de una enfermedad en el cerebro, por la cual estaba tomando medicinas; sin embargo, no llegó a ser diagnosticado debido a la falta de dinero.

Según publicó Daimar Álvarez, la mujer asesinada, en Facebook, Erick Hernández Ramos comenzó a sufrir ataques de epilepsia y fuertes dolores en la cabeza desde octubre.

Por ello, a través de las redes sociales, ella pidió la colaboración de todos sus contactos para que le compren una parrillada que estaba realizando para recaudar fondos y, con ellos, realizar al venezolano los exámenes correspondientes y diagnosticar la terrible enfermedad.

"El motivo es para recaudar fondos para realizarle una resonancia magnética y comprar varios medicamentos a Erick Hernández, Erick desde hace un par de semanas he estado enfermo presentando ataques de epilepsia, le hicieron un par de exámenes y aún no le dan un diagnóstico exacto del motivo de los ataques de epilepsia (algo que no había sufrido nunca), se necesitan hacer más exámenes y no contamos con mucho dinero”, se lee en la publicación de la esposa hoy asesinada.

Como se recuerda, la noche del martes, Erick Hernández Ramos tomó un cuchillo y asesinó a su esposa, su hijo de un año y al esposo de su hermana, Daniel Fragoso. También hirió a su propia hermana y a la hija de esta.