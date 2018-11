Defensoría pidió a Fiscalía investigar a cómico ambulante por incitar violaciones y feminicidios

Un cómico ambulante identificado como Jefferson Prince Vásquez Díaz se volvió viral en redes sociales tras hacer apología a la violación sexual y a la violencia contra la mujer en sus supuestos sketchs que realiza en la Alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima.

Como se observa en las imágenes difundidas en Facebook, Jefferson Prince Vasquez Díaz empieza su discurso criticando a la conductora Lady Guillén, cuyo programa se dedica a ayudar a mujeres víctimas de la violencia.

"Estas mujeres quieren dominar todo por culpa de esa c$%& de Lady Guillén que sacó su 'Ni una Menos', c%&$. (...) Ahora ya se agrandan ya no les puedes ni gritar a estas enfermas, oye no le puedes ni mandar un piropo, están más protegidas que nosotros. Tú le mandas un piropo ya es acoso sexual, solamente por j$%& en la calle si está con un pantalón pegado, 12 años preso solamente por un piropo, mejor la violo y queda en diez", dice el cómico en su indignante discurso viralizado en Facebook.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo demandó a la Fiscalía investigar al cómico ambulante hacer apología a la violación sexual y a la violencia contra la mujer en sus sketchs realizados en la calle.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) instó a la Fiscalía a intervenir en el caso luego de la difusión de un video en que Jefferson Prince Vasquez Díaz pretende hacer broma sobre las violaciones, feminicidio y agresiones contra las mujeres.