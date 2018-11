Fiscalía pide información sobre alza “injustificada” en tarifas del Metropolitano

La situación del Metropolitano, que ya ha motivado pronunciamientos de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, generó ayer la intervención del Ministerio Público, entidad que solicitó información sobre las “acciones de control” realizadas ante el “incremento injustificado de las tarifas”.

En un oficio, firmado por Aldo León Patiño, secretario general de la Fiscalía, se requiere que la Contraloría informe sobre “las presuntas irregularidades de naturaleza penal” que se detecten al evaluar la aplicación de los contratos de concesión.

En una comunicación del 29 de octubre, la CGR advirtió que el incremento tarifario no se ajusta a los parámetros del contrato, pues se sustentaba en “índices de actualización” no considerados en la fórmula matemática para calcular el pasaje. En ese documento no se menciona si existe responsabilidad de los funcionarios.

En donde sí se detectó responsabilidad funcional es en la firma de dos adendas al contrato de concesión en el 2010, durante la gestión de Luis Castañeda Lossio. Tras realizar una auditoría, la Contraloría pidió que el caso se traslade a su Procuraduría Pública, ya que dichas modificaciones contractuales se realizaron sin sustento y favorecieron a los operadores del Metropolitano.

Ambas denuncias también han sido recogidas por la Defensoría del Pueblo, que alertó de la existencia de “graves irregularidades contractuales” en la gestión del sistema.

En medio de toda esta polémica, Protransporte convocó para hoy a los concesionarios a fin de evaluar la posibilidad de dejar sin efecto el incremento en la tarifa, que tendrá vigencia desde mañana 7.

De acuerdo con la entidad municipal, la única forma de paralizar el alza es mediante un acuerdo del consorcio coordinador del Metropolitano, el mismo que aprobó el aumento en primer lugar.

Dicha instancia está controlada por los operadores, que tienen cuatro de los seis votos. Los otros miembros son Protransportes y la empresa de recaudo.

Irregularidades detectadas por la Contraloría

- Los informes de Contraloría solicitados por el Ministerio Público alertan de que la tarifa actual del Metropolitano (S/ 2,50) se encuentra por encima del límite permitido por el contrato.

- Dicha situación, que se presenta desde el 2010, ha ocasionado que los operadores del sistema cobren en exceso más de S/ 120 millones a los usuarios.

- En el contrato original, Protransporte tenía la potestad de retener ese dinero adicional y aplicar penalidades, pero esa potestad fue eliminada en las adendas firmadas en el 2010.