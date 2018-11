Definitivo: planta de transferencia ¡no culminará en gestión Cornejo!

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

Tras la paralización de la planta de transferencia de residuos sólidos del proyecto Chiclayo Limpio, a causa de inconvenientes técnicos y legales, el gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Willams Pérez Delgado, confirmó que esta obra valuada en más de once millones de soles no culminará este año con la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel.

“No se va a concluir la obra y se espera que la próxima administración edil cumpla con el objetivo”, expresó.

Son varias las causas que influyeron en este caso, afirmó Pérez, quien aseveró que no es de la idea que el proyecto se suprima al existir una aportación económica sin fondos de retorno. “La gestión entrante asumirá las riendas del proyecto. Nosotros entregaremos la obra saneada”, anotó.

Sigue paralizada

Líneas seguidas recalcó que en una última comunicación, la Gerencia de Infraestructura le indica que la obra a cargo de la empresa colombiana CRD sigue paralizada, la cual en octubre de este año registró un avance del 40%.

“Se está a la espera de los informes para arreglar los problemas administrativos la próxima semana”, expresó.

Agregó que la Cooperación Suiza solicitó al Ministerio del Ambiente intervenir en el componente del relleno sanitario, debido a que la municipalidad por su endeudamiento no puede asumir una Alianza Público Privada (APP).

“Me parece correcto que el Ejecutivo sea parte de este proceso, se necesita el acompañamiento del nivel central”, afirmó.

También mencionó que la idea inicial de la gerencia municipal es que la obra de la planta de transferencia debió paralizarse en mayo de este año por el incumplimiento del contrato por parte de la contratista; sin embargo, luego se optó por el proceso de conciliación.

Intervención del CIL

Asimismo dijo que existe una discrepancia por el pago de un adicional por movimiento de tierra en la obra. Tal es así que la contratista solicitó tres millones 500 mil soles y la MPCh plantea el pago de tres millones de soles.

Es por eso que remarcó se pedirá la intervención del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL) o de una universidad para que emita un pronunciamiento.

Respecto a la intervención de la Contraloría General de la República en este caso, Pérez afirmó que lo puede hacer, pues hay fondos que provienen de una cooperación para hacer obras en el bien del Estado.

“El ente de control identificará responsabilidades. Yo no tengo ningún problema, se responderá por lo que hicimos y no hicimos, es el riesgo que se corre en la administración pública. Me apena y me siento incómodo, más allá de la responsabilidad futura que pueda identificarse”, argumentó y añadió que el proyecto Chiclayo Limpio inició en el 2013.

Deudas a trabajadores

Otro de los problemas que atraviesa la comuna, remarcó Pérez, es la falta de recursos financieros para cumplir con los pagos a los obreros, empleados, trabajadores CAS y pensionistas.

Por ejemplo, indicó que a los servidores CAS se les adeuda los meses de setiembre y octubre, lo que hace una deuda de 500 mil soles; mientras a 1,100 obreros se les debe la segunda quincena de octubre por un millón cien mil soles.

Aunque eso no es todo, en razón que a los 470 empleados se les adeuda 970 mil soles de octubre. En tanto a más de 200 pensionistas de la Ley 20530 se les debe 400 mil soles de octubre. Los compromisos de pago por ahora son de tres millones de soles.