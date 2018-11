Piura: mujer futbolista queda con el hígado perforado tras choque en pleno partido [VIDEO]

Una joven deportista piurana, perteneciente a la selección de fútbol femenino de la Universidad Nacional de Piura, quedó con las costillas rotas y el hígado perforado luego de chocar fuertemente con la rodilla de la arquera rival en pleno.

A través de redes sociales, el video se viralizó no solo por la crudeza de la lesión, sino porque quienes la socorrieron indicaron que los médicos del Hospital Regional de Piura no quisieron atenderla por no estar asegurada. Solo le revisaron los signos vitales.

El malestar no se hizo esperar por parte de los presentes. Protestaron airadamente contra los galenos, quienes finalmente cedieron a los reclamos e ingresaron a la futbolista correspondiendo con la Ley de Emergencia.

Por otro lado, también se criticó a las autoridades de la casa de estudios superiores, pues se conoció que el equipo no cuenta con el apoyo ni siquiera para la adquisición de implementos deportivos. Mucho menos con el botiquín de emergencia necesario para la atención primaria de lesiones de la práctica deportiva.

La crítica trascendió por el desinterés de la universidad y porque surgió la interrogante sobre quién costeará los gastos de recuperación de la jugadora.

Sin lugar a dudas es una realidad que se vive en las diferentes universidad públicas del país, donde se motiva el estudio pero se deja de lado otro de los aspectos relevantes para el desarrollo de la integridad humana.