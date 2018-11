Mejor amiga de menor violada en Cerro Azul estaría implicada en delito [VIDEO]

El pasado 28 de octubre, una menor fue encontrada por su madre en la ducha de una vivienda de Cerro Azul en la que se había realizado una fiesta, a la cual fue invitada por su mejor amiga. La víctima estaba semidesnuda y en estado inconsciente: había sido violada por cuatro sujetos, uno de ellos aún se encuentra no habido.

La menor de 16 años fue dada de alto y se atrevió a confesar lo que recuerda de la fiesta en la que fue víctima de violación. "Yo escuchaba que todos me decían: 'Toma uno más y ya te vas', yo tomé un vasito y de ahí no me acuerdo de nada", dijo para el dominical Día D.

Tras ingerir estas bebidas, la menor habría perdido la consciencia, pero en un momento logró ver qué ocurría a su alrededor: "Después de un rato abro mis ojos, algo así, y veo que todos estaban riéndose y después ya no recuerdo nada", sostuvo entre lágrimas.

"Yo vi a todos los seis, conmigo eran siete, yo vi a los seis que estaban ahí parados y riéndose de mí, estaban que me jalaban", expresó.

Asimismo, indicó que, en su estado, logró ver que fueron los hombres que estaban en la fiesta los que prepararon las bebidas que ingirió. "Solamente vi que todos estaban ahí, los varones estaban a un costado por ahí sirviendo. Y yo en un momento los veo y ellos me miraban a mí y yo decía: 'Qué raro que por qué me están mirando a mí".

Acusa a su mejor amiga

La menor que fue violada sostuvo fue su mejor amiga quien le hizo la invitación para asistir a la fiesta. "Ella me dijo que íbamos a ir a una reunión, pero no me dijo que era en una casa, nada más me dijo que íbamos a ir con su sobrino, con Luis Ángel (18) y como yo la conozco a ella, le dije: 'Normal, vamos'".

Además, su presunta mejor amiga, a quien conoce desde la niñez, habría dicho que la menor tuvo intimidad con su pareja, pero la víctima negó este hecho. "No, yo nunca he estado con ninguno de ellos... yo nunca he estado con ninguno de ellos, algunos me fastidiaban, pero yo nunca".

Como se recuerda, la menor pudo ser auxiliada gracias a que le contaron del hecho a una vecina, quien fue en búsqueda de los padres de la agraviada. Hay tres menores detenidos y el mayor de edad, Luis Angel Huanca Saldaña (18), aún se encuentra no habido.