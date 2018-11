Capturan a hombre cuando iba a matar a su esposa y a sus 3 menores hijos en Comas

“Dice que me va a matar y que se va a suicidar. Que si no estoy con él no voy a estar con nadie. Por favor, necesito que me escuchen. Tengo tres hijos de 12, 8 y 4 años que también están en peligro”, le dijo la profesora Lesly Jhennifer Román Correa (40) al policía de la comisaría Túpac Amaru adonde llegó.

Poco antes, su esposo Pedro Miguel Sánchez Escobar, un hombre de 35 años y con antecedentes por violación sexual, había amenazado con asesinar a sus hijos y a sus suegros si ella no volvía a su casa de Comas.

El múltiple crimen estuvo a punto de consumarse, pero la denuncia fue fundamental.

Lesly se armó de valor e hizo público este caso para cuidarse y alertar a potenciales víctimas: “Quiero evitar que otras mujeres, que se pueden cruzar con él, pasen por lo mismo”, manifestó a la PNP.

La tarde del sábado, Lesly estaba con su hija de 12 años en su vivienda del jirón Los Cipreses 227, Urb. Repartición, Comas, cuando su esposo comenzó a realizar disparos. Bajo amenazas, él la obligaba a confesar una supuesta infidelidad.

Atormentada por los disparos y aprovechando un descuido del agresor, salió de su casa y se fue a un parque. Pero este la alcanzó y volvieron a discutir. Ella le dijo que sí había sostenido una relación extramatrimonial. Enfurecido, él le escupió el rostro y retornó a su casa donde se encerró con sus tres hijos. Luego, llamó dos veces a Lesly y amenazó con matar a los pequeños y a sus suegros si no volvía al hogar.

“Estoy en la casa. No me vas a encontrar, al menos no con vida. Me juraste por mis hijos que no había pasado nada y me mentiste”, le dijo el hombre.

La situación no solo no mejoró sino que se empeoró.

“No hagas que me vuelva loco. Me tienes que aclarar cosas. Te juro por mis hijos que si no vienes vas a encontrar cuatro desgracias, te lo juro. Eso va a pesar en tu conciencia”, exclamó antes de apagar el celular.

Por fortuna, la Policía logró entrar a la vivienda y lo atrapó. Hoy pesa sobre él el cargo de feminicidio en grado de tentativa, exposición de personas al peligro y coacción.

OTRO CASO EN SMP

En San Martín de Porres (SMP), Rodolfo Abraham Polo Burga (26) llegó a su casa de la cuadra 2 del jirón Los Jazmines y empezó a reclamarle a Gabriela Pilar Cotarate Acuña (23) por una supuesta infidelidad.

Ella intento tranquilizarlo, ya que su hijo de 6 años dormía, pero el enfurecido hombre la empezó a golpear y la atacó luego con un cuchillo. Los vecinos salvaron a la mujer.❧

claves