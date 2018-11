Piura: Alcalde provincial da ultimátum a comerciantes para evitar tragedia

Jaqueline Prieto.

Piura

Luego que la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Piura informara que once de los trece mercados no cuentan con certificado de seguridad, el alcalde Óscar Miranda Martino dio un ultimátum a los comerciantes para realizar su trámite, de lo contrario el centro de abasto será cerrado.

Por tanto el burgomaestre Óscar Miranda instó a los comerciantes a levantar las observaciones y solicitar su inspección a sus puestos con la finalidad de regularizar el trámite y evitar accidentes como el incendio del año pasado en el mercado Anexo.

“Como sucede antes de toda festividad, las oficinas correspondientes: Fiscalización y Defensa Civil han inspeccionado que los centros comerciales cumplan con las medidas de seguridad necesarias durante noviembre y diciembre. Se dará un plazo prudente para que cumplan y si no lo hacen serán cerrados”, acotó el burgomaestre piurano.

Asimismo Miranda Martino dijo que por parte de la comuna se ha repotenciado la Oficina de Fiscalización con 20 personas para que cumplan con las labores de erradicar el comercio informal de las calles adyacentes a los mercados, además se coordinó con la Policía para que den seguridad y controlen los paraderos informales.

SOLO DOS CUMPLEN

Cabe recordar que según el área de Defensa Civil, solo el mercado Juan Velasco Alvarado y el Mercado de Telas son los únicos establecimientos que cuentan con documentación en regla para su funcionamiento. Es decir, cuentan con el certificado de zonificación, de inspección técnica y seguridad y la licencia de funcionamiento.

SANCIONES

Por ello, a mediados de noviembre iniciarán los operativos inopinados y sancionarán a los locales que no cuentan con dicho certificados, ya que según la nueva norma, en caso los mercados no cuenten con alguno de los tres requisitos estarían cometiendo una infracción.

Recordemos que en diciembre del 2016 se registró un incendio en el mercado Anexo, que dejó cuantiosas pérdidas económicas, reduciendo a cenizas los puestos de piñatería, restaurante y otros negocios.

Luego de ello los comerciantes retornaron al terreno, pero en condiciones aún menos seguras. Por esta razón se realizaron las observaciones, como por ejemplo, que los planos no concuerdan con lo observado por los inspectores, las puertas clausuradas al interior de las oficinas administrativas del mercado Anexo, no contempladas en los planos, señales de seguridad deterioradas, entre otras.

Estas situaciones ponen en peligro la integridad de las personas. Por ello la Oficina de Fiscalización y Defensa Civil realizarán los operativos inopinados con el fin de evitar futuros incidentes en los centros de abasto.