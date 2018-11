Culpan a alcalde y gerente por la falta de recursos en el Segat

El regidor provincial Edward Berrocal Gamarra expresó que es responsabilidad del alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza y del gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Fernando Díaz Alarcón, la falta de recursos para el recojo de basura en el distrito, pues ellos firmaron el contrato con el consorcio Trujillo Limpio por un monto superior a S/37 millones.

Esto, después de que el gerente de dicho organismo público descentralizado emplazara al gerente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Jorge del Castillo, a asistir a la próxima sesión de concejo –programada para este lunes 5– para exponer las cifras de recaudación.

Según Díaz Alarcón, el SAT es uno de los principales responsables de la deuda que tiene la comuna con el consorcio debido a la baja recaudación de tributos.

“Él no tiene la capacidad para poder hacer esa convocatoria. Correspondería al alcalde o al concejo municipal hacerlo para que nos responda cómo está la recaudación. No puede él (gerente del Segat) escudarse con que haya bajado la recaudación, porque eso lo advertimos oportunamente. Está cubriéndose de un acto irresponsable que hizo respecto a la firma de ese contrato cuando se veía que no se iba a cubrir la meta”, manifestó Berrocal Gamarra.

Abandonan gestión

El regidor aprista aseguró que existe preocupación en el concejo por esta situación. “A estas alturas vemos que ya hay un abandono de la gestión, el capitán abandona el barco y lógicamente todo queda descuidado. Pero el problema está en que la ciudad se perjudica. Y ahí es donde tenemos que exigir que se hagan las coordinaciones para que tengan el abastecimiento todas las máquinas y que podamos tener calles limpias”, finalizó.